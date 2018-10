Zwei Drittel der Holzkraftwerke von Schließung bedroht

Bis Ende 2019 seien zwei Drittel der 137 Holzkraftwerke von der Schließung bedroht, sagte der Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes, Franz Titschenbacher, am Dienstag in Wien. Es brauche "möglichst bald" eine Übergangslösung. Bis zu 10 Anlagen hätten seit Ende 2016 schon zugesperrt, weil sie nicht mehr den garantierten Ökostromtarif erhalten haben, so Titschenbacher vor Journalisten. Für jedes zugesperrte Holzkraftwerk müsse entweder neu gebaut, Strom aus fossilen Energiequellen produziert oder importiert werden.

Im September hatte die auch für Energie zuständige Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) noch für heuer die Festlegung der Eckpfeiler für ein "Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz" (EAG) in Aussicht gestellt. Das EAG soll in seinen Eckpunkten Ende 2018 beschlossen und bis 2020 auf Schiene kommen, als Teil des Energiegesetz-Pakets, sagte Köstinger damals. Mit dem EAG solle die Ökostromförderung auf neue Beine gestellt werden, um den Ausbau effizienter zu gestalten.

Strom aus Holz liegt derzeit mit einer Größenordnung von 13 Cent je Kilowattstunde deutlich über den Markttarifen, die aktuell 5,8 Cent betragen, und im letzten Jahrzehnt zwischen drei und acht Cent geschwankt haben. Selbst ausfinanzierte Kraftwerke, deren Investitionskosten abgeschrieben sind, können laut Branchenexperten zu diesen Preisen ohne Subvention nicht überleben.

Welser Erklärung

Der Österreichische Biomasse-Verband, der Bauernbund und über 300 Unternehmen sowie Institutionen fordern in der "Welser Erklärung zur Holzenergie" von der Regierung noch heuer eine Lösung für die Biomassekraftwerke. "Holzenergie ist die wichtigste Energiequelle", heißt es in der Erklärung. Die Biomassekraftwerke würden die lokale Wirtschaft stärken und Arbeitsplätze sichern.

Bauernbund-Präsident Georg Strasser verwies bei der heutigen Pressekonferenz darauf, dass die bestehenden Holzkraftwerke einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten würden. Der aktuelle starke Borkenkäferbefall in der Forstwirtschaft verdeutliche, wie der Klimawandel fortschreite. Eine rasche Verwertung des Schadholzes sei für die Wälder essenziell und dieses Holz könne nicht in der Papier- oder Plattenindustrie, sondern nur von Biomassekraftwerken verwertet werden.

Der Geschäftsführer des Biomasse-Kesselherstellers Polytechnik, Lukas Schirnhofer, empfahl der Politik beim neuen Ökostromgesetz die Papierindustrie ins Boot zu holen. Dies habe man beim ersten Ökostromgesetz verabsäumt. Durch die unklare Zukunft des Ökostromförderregimes seien in Österreich in den vergangenen Jahren 10 Jahren keine Referenzprojekte im Bereich der Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen mehr gebaut worden. Polytechnik macht nach eigenen Angaben 98 Prozent seines Umsatzes im Export.

(APA)