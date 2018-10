Drogeriemarktkette dm wächst weiter kräftig

Die Drogeriemarktkette dm hat im mit 30. September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2017/18 erneut ein kräftiges Plus erwirtschaftet. Der Umsatz in den elf von Salzburg aus betreuten mittel- und südosteuropäischen Ländern stieg (wechselkursbereinigt) um 11,0 Prozent auf 1,663 Mrd. Euro. In Österreich fiel das Wachstum ein wenig verhaltener aus - um 2,0 Prozent auf 922 Mio. Euro.

Während die Zahl der Filialen hierzulande zum Stichtag um zwei auf 389 sank und damit nahezu konstant blieb, kamen in den anderen Ländern 40 Standorte dazu, sagte Manfred Kühner, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Zur Erneuerung und Erweiterung des Filialnetzes habe der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 101 Mio. Euro investiert, fast 23 Mio. Euro davon in Österreich. Erstmals in der Unternehmensgeschichte waren im Teilkonzern mehr als 20.000 Menschen beschäftigt, rund 6.800 davon in Österreich.

Neben den Standorten in Österreich kümmert sich die dm-Zentrale in Wals um die Filialen in Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Bulgarien und Mazedonien. Seit dem Vorjahr ist dm nach einem erfolglosen Engagement nach der Jahrtausendwende auch wieder in Italien vertreten. "Wir konnten Fuß fassen, auch wenn die Zahl der Filialen mit 13 unter den Erwartungen geblieben ist", erklärte Martin Engelmann, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. "Aber das Konzept wird angenommen." In keinem anderen Land seien die Durchschnittskäufe derzeit höher. Noch bis Jahresende sollen in Italien fünf neue Standorte dazukommen, 2019 wolle man die Gesamtzahl mindestens noch einmal verdoppeln.

dm setzt auf Nachhaltigkeit

Als Teil der Erfolgsstrategie nannte Engelmann heute die hohe Innovationskraft, die dm von anderen Wettbewerbern abhebe. "Bei einem Gesamtsortiment von rund 16.000 Artikeln haben allein im Vorjahr 7.600 neue Produkte ihren Weg in die Regale gefunden." Sehr gut laufe auch die Verschränkung von On- und Offline-Handel. Zwar werde derzeit nur ein Prozent des Wachstums über das Internet erzielt, die Steigerungsraten liegen aber bei rund 20 Prozent. Im Geschäftsjahr 2017/2018 zählte das Unternehmen mehr als 13,2 Mio. Visits auf "meindm.at".

Eine neue Initiative setzt dm im Bereich Nachhaltigkeit: In zwölf heimischen Filialen läuft seit kurzem ein Testbetrieb für Abfüllstationen für Wasch- und Spülmittel. Die Abfüllbehälter werden einmalig gekauft und können "zu einem attraktiven Preis" nahezu unbegrenzt wieder verwendet werden.

Zufrieden zeigten sich Engelmann und Kühner am Donnerstag auch mit der Anfang Mai gestarteten Kooperation mit dem Bonusprogramm "Payback", bei der eine Kundenkarte bei einer Vielzahl von Anbietern verwendet werden kann. 1,6 Millionen Kartenbesitzer seien derzeit mit Payback bei dm aktiv, 300.000 bis 400.000 ehemalige Active-Beauty-Karten sein noch nicht personalisiert worden.

Die gesamte dm-Gruppe inklusive dem mit Abstand größten Markt Deutschland erwirtschaftete 2017/2018 mit 3.566 Filialen und fast 62.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 10,7 Mrd. Euro - ein Plus von 4,2 Prozent.

