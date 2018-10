Tesla-Käufer: Prämie zurückzahlen

Frankfurt/Eschborn. Schlechte Nachrichten für den Elektroautobauer Tesla und dessen Kunden in Deutschland: Der US-Autobauer ist mit dem Versuch gescheitert, Hunderte Kunden per Gerichtsentscheid vor der Rückzahlung von 2000 Euro deutschem Umweltbonus zu bewahren. Das Verwaltungsgericht Frankfurt wies den Eilantrag als unzulässig zurück.

Das Elektroauto Tesla S war vorübergehend – vom 30. November 2017 bis 5. März 2018 – von der Liste der förderfähigen Modelle gestrichen worden. Grund: Die gerade noch in den Rahmen von maximal 60.000 Euro Netto-Endpreis passende Basisversion war im Handel nicht erhältlich.

Wer in diesem Zeitraum einen Tesla S erworben und dafür die staatliche Kaufprämie erhalten hatte, muss diese zurückzahlen. Das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) hatte Mitte Juli mitgeteilt, es gehe um 800 Fälle. 250 weitere Anträge von Tesla-Kunden seien aufgrund der Sachlage abgelehnt worden.

„Teslas Rechte nicht berührt“

Tesla fühlte sich benachteiligt und zog vor Gericht. Das entschied, die Überprüfung, ob das Modell ein förderfähiges Elektroauto sei, berühre die Rechte des Herstellers nicht. Tesla könne das Modell weiterhin verkaufen. Ein möglicher Imageschaden infolge der Streichung begründe kein einklagbares Recht. Klagen könnte nach Einschätzung der Kammer – wenn überhaupt – nur der jeweilige Autokäufer als Empfänger des staatlichen Zuschusses.

Nach neuen Gutachten und Zusagen des US-Herstellers steht der Tesla S mittlerweile wieder auf der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge. Die Elektroprämie kann seit Anfang Juli 2016 beim Bafa beantragt werden. Für reine Elektrowagen mit Batterie gibt es 4000 Euro, für Hybridautos sind es 3000 Euro.

Die Aktionäre nahmen die Nachricht gelassen. Die Tesla-Aktie lag am Freitagnachmittag vorbörslich im Plus. In den vergangenen Monaten war der Kurs wegen dubioser Twitter-Äußerungen von Tesla-Chef Elon Musk ins Schlingern geraten, sogar die Wertpapieraufsicht SEC hatte sich eingeschaltet. (DPA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)