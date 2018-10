BASF will in Finnland erste Anlage für Batteriematerialien bauen

BASF und Norilsk Nickel planen eine erste gemeinsame Produktionsanlage für Batteriematerialien für den europäischen Markt im finnischen Harjavalta, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. Sie werde sich in direkter Nachbarschaft zur Raffinerie von Nickel und Kobalt von Norilsk Nickel (Nornickel) befinden. Die Anlage ist Teil eines mehrstufigen Investitionsplans über 400 Millionen Euro, den BASF schon 2017 angekündigt hatte. Beide Firmen arbeiten schon seit Jahren zusammen.

Ende 2020 soll die Produktion beginnen, etwa 300.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr sollen damit mit Batteriematerialien des Ludwigshafener Chemiekonzerns ausgestattet werden können. Nornickel wird dafür die Rohstoffe Nickel und Kobalt liefern. BASF prüft weitere Standorte in Europa für den Bau neuer Produktionsanlagen für Batteriematerialien. Der Konzern ist seit 2006 in der Forschung an Batteriematerialien aktiv. In die Produktion von Batteriezellen oder Batterien will BASF nach früheren Angaben dagegen nicht einsteigen.

(Reuters)