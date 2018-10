Modekette Vögele feiert Sanierung mit Rabattaktion

Das vor drei Monaten eröffnete Sanierungsverfahren über das Vermögen der Modekette Charles Vögele (Austria) hat heute ein vorerst gute Ende gefunden. Die Mehrheit der Gläubiger stimmte dem verbesserten Sanierungsplan zu. Die Gläubiger erhalten eine Barquote von 20 Prozent. Diese wurde bereits beim Insolvenzverwalter hinterlegt, sodass der Sanierungsplan in der heutigen Tagsatzung auch zugleich bestätigt werden konnte.

Finanziert wird die Barquote durch den neuen Investor GA Europe GmbH, der im Rahmen eines share-deals alle Gesellschaftsanteile von der ebenfalls insolventen Schweizer Muttergesellschaft Sempione Fashion AG erworben hatte und die notwendigen Mittel für den Ankauf der Herbst- und Wintermode zur Verfügung stellt.

Die Gläubigerschutzverbände AKV, KSV1870 und Creditreform sind zufrieden: Bei einer Zerschlagung und Liquidation des Unternehmens wären Passiva von rund 70 Millionen Euro zu erwarten gewesen, dabei hätten die Gläubiger nur eine Quote von rund 12 Prozent erhalten.

Insgesamt haben über 1.261 Gläubiger (inkl. der Arbeitnehmer) 38,2 Millionen Euro an Forderungen angemeldet, von denen bisher 17,6 Millionen Euro anerkannt wurden. Die Insolvenzverwaltung war insbesondere bemüht, interne Konzernverrechnungsforderungen und wechselseitige Ansprüche mit dem Lieferanten OVS wegzuverhandeln, sodass einschließlich der bedingten Anmeldungen vorerst von quotenrelevanten Verbindlichkeiten von 27,2 Millionen Euro ausgegangen werden kann. Der Masseverwalter ist zuversichtlich, diese Verbindlichkeiten in weiteren Verhandlungen auf 24 Millionen Euro reduzieren zu können.

Durch den neuen Investor können nun 70 Filialen mit rund 454 Mitarbeitern fortgeführt werden. Ursprünglich waren in mehr als 100 Filialen 711 Mitarbeiter beschäftigt. Durch die Pleite verloren mehr als 200 Vögele-Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Geschäftsführer Thomas Krenn erklärte: "Wir werden nun in den verbliebenen knapp 70 Filialen alles tun, um das Vertrauen unserer zahlreichen Stammkunden zurückgewinnen." Den Abschluss des Sanierungsverfahrens feiert die Modekette mit einer Rabattaktion. Diese Woche gibt es die Kunden 20 Prozent auf die neue Kollektion sowie Gebäck und Prosecco, teilte Vögele mit.

Zusätzlich sollen nach dem Fortführungskonzept die Charles Vögele-Standorte in Slowenien und Ungarn übernommen werden, sodass die Modekette künftig an ca. 107 Standorten in diesen drei Ländern tätig sein wird.

(red)