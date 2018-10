Waagner Biro: Zahlungsausfall in Abu Dhabi bedroht 1500-Mitarbeiter-Firma

Wien. Nicht einmal die Hilfe von Sebastian Kurz hat am Ende gefruchtet. Er habe das Problem der schleppenden Zahlungen bei Kronprinz Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahyan angesprochen, so der Bundeskanzler bei seinem Besuch in dem Emirat Abu Dhabi Ende April dieses Jahres. Denn schon damals waren die Probleme virulent, die Waagner-Biro mit ausständigen Zahlungen rund um das Prestigeprojekt Louvre Abu Dhabi hat. Doch auch der politische Rückenwind ist in der arabischen Wüste ungehört verhallt. Am Dienstag musste die Stahlbau-Tochter von Waagner-Biro Insolvenz anmelden.

In einer knappen Meldung informierte der Konzern mit weltweit knapp 1500 Mitarbeitern, dass die SBE Alpha mit 107 in Wien beschäftigten Angestellten die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt hat. Dann folgt allerdings ein durchaus ungewöhnlicher Satz: „Der Rest der Gruppe ist insolvenzgefährdet. Es wird angestrebt, das Fortbestehen einzelner Unternehmensteile zu ermöglichen.“ Was genau damit gemeint ist, will Firmenchef Thomas Jost im Gespräch mit der „Presse“ nicht näher erläutern. Genauere Details könne es eventuell im Laufe der Woche geben.

Bei Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform lässt die Formulierung allerdings die Alarmglocken schrillen. „Wenn das Unternehmen das selbst sagt, dann ist für alle Lieferanten nun die größte Vorsicht angesagt.“ Grundsätzlich sei dieses Vorgehen schwer nachvollziehbar. „Eine solche Aussage muss man nicht machen. Entweder man ist insolvent oder nicht“, so Weinhofer.

Probleme bei Kuppeldach

Auslöser der Probleme ist ein Projekt, für das Waagner-Biro international gefeiert wurde – und zwar das Dach des Louvre Abu Dhabi. Für die Kuppel mit einem Durchmesser von 178 Metern wurden Tausende unterschiedliche Stahlelemente ineinander vernietet, sodass sich je nach Sonnenstand ein unterschiedlicher „Lichtregen“ ins Innere des Museums ergießt. Architektonisch ein Meisterwerk. Technisch eine schwierige Herausforderung.

So heißt es denn auch im Insolvenzantrag, dass es aufgrund mangelhafter Architekturplanung „deutliche Zeit- und Kostenerhöhungen“ gab, die aus Sicht von Waagner-Biro jedoch in der Sphäre des Auftraggebers lagen. Dass man darüber monatelang verhandeln musste, war also klar. „Feilschen ist für derartige Länder und die dortigen Gepflogenheiten nichts Ungewöhnliches“, heißt es im Insolvenzantrag weiter. Schlussendlich weigerte sich Abu Dhabi allerdings, mehrere erhebliche Schlusszahlungen an den lokalen Generalunternehmer zu leisten. Und so erhielt auch Waagner-Biro als Subunternehmer kein Geld mehr.

Hinzu kam noch ein zweites Problem-Projekt in Russland. Bei der Stahlfassade eines Gebäudes kam es nach der Montage infolge von Spannungen zu einem Bruch vieler Glasscheiben. Auch hier blieben die Zahlungen des Generalunternehmers an Waagner-Biro aus. Das führte nun zu der Situation, dass die Stahlbautochter eigene Rechnungen nicht mehr begleichen kann.

Inwiefern sich die Probleme im Stahlbau nun auch auf die anderen Sparten Brücken- und Bühnenbau durchschlagen, wird sich in den kommenden Tagen weisen. 2017 erzielte der Konzern, der zu 25 Prozent Firmenchef Jost und zu 36,4 Prozent dem Industriellen Herbert Liaunig gehört (der Rest ist Streubesitz), einen Umsatz von 191,6 Mio. Euro. Der Vorsteuergewinn betrug 10,1 Mio. Euro.

