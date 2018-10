Lenzing will chinesisches Joint Venture komplett kaufen

Faserhersteller Lenzing beabsichtigt, die verbleibenden 30 Prozent des staatlichen Joint-Venture-Partners NCFC an ihrer chinesischen Tochtergesellschaft Lenzing (Nanjing) Fibers Co. Ltd. (LNF) zu übernehmen. Nach Abschluss der Transaktion wird Lenzing die LNF zur Gänze kontrollieren.

Der Joint-Venture-Partner leitete den strukturierten Verkaufsprozess in einem staatlich kontrollierten Bieterprozess ein. Heute erhielt die Lenzing Gruppe den Entwurf des Anteilskaufvertrages. Der Abschluss der Transaktionsdokumente wird für Ende Oktober erwartet. Die Übernahme wird sich mit 21 Millionen Euro negativ auf das Ergebnis der Lenzing Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 auswirken.

Die Übernahme der Anteile unterstütze das strategische Wachstum von Lenzing als Hersteller von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz in China und weltweit. Sie ebne den Weg für weitere Produktionslinien für Spezialfasern, heißt es. Lenzing will LNF im Lauf der Zeit in einen Spezialfaser-Hub umrüsten.

Vor wenigen Tagen hatte Lenzing-Chef Stefan Doboczky auf der Gewinn-Messe in Wien angekündigt, dass ein geplantes Großprojekt in Brasilien keine Kapitalerhöhung benötigen wird. Das eine Milliarde-Dollar schwere Megaprojekt werde mit dem Cashflow und dem gemeinsamen brasilianischen Partner gestemmt werden können. Die endgültige Entscheidung darüber werde 2019 fallen.