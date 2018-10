Schweizer kaufen Grazer Ingenieursbüro mit 130 Mitarbeitern

Die BKW-Sparte Engineering baut sein Netzwerk aus und übernimmt drei Ingenieurbüros in Deutschland - und eines in Österreich. Es handelt sich um die IKK Gruppe mit Sitz in Graz. Das Ingenieurbüro mit 130 Mitarbeitern zählt laut der Presseaussendung zu den führenden Planungsbüros für Hoch- und Tiefbau in Österreich. In Deutschland übernehmen die Schweizer die Büros Emutex, IHB und die Vogt Planungsgesellschaft.

Die vier Unternehmen würden die Gruppe massgeblich in den Bereichen technische Gebäudeausrüstung, Verkehrsplanung, Building Information Modelling sowie Generalplanung stärken und mit spezifischen Kompetenzen ergänzen, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Unternehmen würden weiterhin von ihren bisherigen Geschäftsführern geführt. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.

(Bloomberg)