HSBC profitiert von gutem Asien-Geschäft

Die größte europäische Bank HSBC hat erneut von einer extrem starken Asien-Sparte profitiert. Aber auch in Europa liefen die Geschäfte im dritten Quartal besser als zuletzt. Konzernweit zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern zwischen Juli und Ende September um 16 Prozent auf 6,2 Mrd. US-Dollar (5,5 Mrd. Euro) an, wie die Bank am Montag in Hongkong und London mitteilte.

Damit übertraf das mit Abstand wertvollste Finanzinstitut Europas die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 3,9 Mrd. Dollar - das ist um rund ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Die Erträge zogen um sechs Prozent auf 13,8 Mrd. Dollar an.