Zukauf von Red Hat soll Zukunft von IBM sichern

Wien. Der weltgrößte IT-Dienstleister IBM beschleunigt mit der Übernahme des Softwarespezialisten Red Hat seinen schleppenden Konzernumbau. Für den größten Zukauf in der 107-jährigen Firmengeschichte legt der US-Konzern 34 Mrd. Dollar auf den Tisch. „Diese Akquisition machen wir für das Wachstum“, sagte IBM-Chefin Ginni Rometty.

Um Rückgänge bei Software und Servern für Großrechner auszugleichen, setzt Rometty – eine der wenigen Frauen an der Spitze eines US-Techunternehmens – verstärkt auf abobasierte Softwareangebote und renditeträchtigere Cloud- und Cybersicherheitsdienste. Zuletzt gelang es IBM kaum, seinen Umsatz zu steigern.

Das sieht bei der 1993 gegründeten Firma Red Hat anders aus. Das Unternehmen aus North Carolina fügt dem Open-Source-Betriebssystem Linux, das als Alternative zu Windows von Microsoft entwickelt wurde, weitere Software hinzu und bietet seinen Kunden neben diesem abobasierten Gesamtpaket auch Dienstleistungen an. Im abgelaufenen Quartal kletterten die Erlöse um fast 14 Prozent – der Großteil kam aus dem Abogeschäft.

Dieses dürfte nun IBMs wiederkehrende Einnahmen deutlich anschieben. Beide Unternehmen haben in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet.

Die Analysten von Barclays schrieben in einem Kommentar, dass der strategische Zukauf IBM die Möglichkeit gebe, seine Hybrid-Cloud-Initiative voranzubringen. Darunter versteht man die Verzahnung verschiedener Cloud-Infrastrukturen, bei denen Daten und Software je nach Sensibilität und Einsatzmöglichkeiten teils lokal im Unternehmen, teils in einer öffentlich zugänglichen Datenwolke gespeichert werden. Rometty gab sich bereits siegessicher: „Es verändert alles auf dem Cloud-Markt.“ Bisher zählen Amazon, Google und Microsoft zu den größten Spielern im Geschäft mit der Datenwolke.

Umbau mithilfe von Zukäufen

IBM schließt sich mit der milliardenschweren Übernahme einem Trend in der Technologiebranche an. In der jüngsten Vergangenheit haben viele Großkonzerne ihren Konzernumbau mit Zukäufen unterstützt. So erwarb Microsoft die Entwicklerplattform Github, der Chiphersteller Broadcom griff für fast 19 Mrd. Dollar beim Konkurrenten CA zu, und Adobe stärkte sich mit dem Marketingsoftwarespezialisten Marketo.

Der Deal sieht nun vor, dass IBM 190 Dollar je Anteilsschein in bar für Red Hat zahlt. Das ist ein 63-prozentiger Aufschlag auf den Schlusskurs vom Freitag.

Die Übernahme wurde bereits von den Vorständen beider Unternehmen gebilligt und soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 über die Bühne gehen. IBM kündigte zugleich an, für die Übernahme sein in den Jahren 2020 und 2021 geplantes Aktienrückkaufprogramm auszusetzen, um die Finanzierung zu erleichtern. Red Hat soll den Angaben zufolge als eigenständige Einheit innerhalb des Hybrid-Cloud-Teams von IBM arbeiten und weiterhin von Firmenchef Jim Whitehurst geleitet werden.

Der Deal bescherte den Aktien von Red Hat jedenfalls einen Rekordkursspruch. Die Aktie stieg um 50 Prozent. Für den Linux-Spezialisten handelt es sich dabei um den größten Tagesgewinn in der Firmengeschichte. Für die Papiere von IBM ging es dagegen um sechs Prozent bergab, sie fielen damit auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief. Seit Jahresbeginn ist das Papier um rund 19 Prozent im Minus. Auf Fünf-Jahres-Sicht ist die Bilanz ebenfalls negativ.

IBM hat es in seinem vierten Quartal 2017 erstmals seit 23 Quartalen wieder geschafft, den Umsatz zu steigern. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2018)