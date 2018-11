ALBA Communications: Internationales Dach für den Ausbau weiterer Geschäftsfelder

Die österreichische Kommunikationsagentur ALBA Communications wird Teil der mediaWorld International, eine Tochtergesellschaft der myWorld Media Gruppe. Die Gründer und Managing Partner der Agentur, Alexandra Seyer-Gmeinbauer und Reinhold Gmeinbauer, werden das Management der in UK ansässigen mediaWorld International Ltd bilden und auch weiterhin die Geschäfte der Agentur in Wien leiten. Die mediaWorld International wird sich künftig der Entwicklung neuer Geschäftsfelder im Medien- und Kommunikationsbereich widmen.

Das Portfolio der ALBA Communications in Österreich umfasst die strategische Kommunikationsberatung, Public Relations und Content Production. ALBA Communications GmbH wurde vor fünf Jahren gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden Kommunikationsagenturen des Landes entwickelt.

(red.)