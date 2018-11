Amazon eröffnet zwei weitere Hauptsitze statt einem

Amazon wird Insidern zufolge nicht einen weiteren Hauptsitz eröffnen, sondern zwei. Statt Platz für bis zu 50.000 Mitarbeiter in einer Stadt zu schaffen, sollen nun die neuen Arbeitsplätze auf zwei Städte aufgeteilt werden, wie am Montag aus dem Umfeld der Planungen verlautete. Hintergrund ist das Problem, genug qualifizierte Mitarbeiter im Technologie-Sektor zu finden. Mit dem Start der Standortsuche und den Investitionsplänen von rund fünf Milliarden Dollar vor gut einem Jahr hatte Amazon landesweit großes Interesse bei zahlreichen Städten ausgelöst.

Der Online-Händler wollte sich nicht zu den Informationen äußern, über die zuerst das "Wall Street Journal" berichtet hatte. Eine Entscheidung könne noch in dieser Woche fallen, berichtete die Zeitung. Die Auswahl für die beiden neuen Hauptverwaltungen könnte helfen, neue Mitarbeiter im Konkurrenzkampf mit Rivalen wie Google zu gewinnen, mit denen Amazon in Bereichen wie Cloud Computing und sprachgesteuerte Technologie konkurriert. "Amazon geht dorthin, wo es nicht so viel mit Google und Facebook zu tun hat wie in San Francisco oder Seattle", sagt Alex Snyder, Analyst bei CenterSquare Investment Management

(Reuters)