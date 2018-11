Neuer Job für Nationalbank-Chef Nowotny

EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny (74) wurde zum Hauptverantwortlichen für die interne Revision der EZB bestimmt. Das zuständige Kontrollgremium wählte Nowotny mit sofortiger Wirkung für drei Jahre zum Vorsitzenden, wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Donnerstag mitteilte. Dieses sogenannte Audit Committee überwacht den Geschäftsbetrieb der EZB. Nowotny gehört dem Gremium seit September 2015 als Mitglied an. Als Vorsitzender folgt er Erkki Liikanen, der bis Juli Chef der finnischen Notenbank und in dieser Funktion auch EZB-Ratsmitglied war. Nowotnys Vertrag als OeNB-Chef läuft Ende August 2019 aus.

(Reuters)