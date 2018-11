Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson überzeugt Anleger nicht

Ein mageres Gewinnwachstum hat Anleger bei Wacker Neuson enttäuscht. Die Aktien fielen am Donnerstag in der Spitze um 10,2 Prozent auf 19,22 Euro. Damit hielt der deutsch-österreichische Baumaschinen-Hersteller im Kleinwerte-Index SDax die rote Laterne.

Im dritten Quartal lief es wegen höherer Materialpreise nicht so rund wie erhofft. Zwar wuchsen die Umsätze dank der anhaltenden Nachfrage in Europa und Nordamerika um zehn Prozent auf 416 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg aber lediglich um eine Million auf 41 Millionen Euro. Damit liege die operative Marge bei 9,9 Prozent statt der im Schnitt von Analysten berechneten 10,6 Prozent, hieß es in einer Einschätzung der Analysten von Kepler Cheuvreux.

Wacker Neuson weise zudem auf das anhaltende Risiko von verzögerten Auslieferungen hin, wegen Lieferengpässen einiger Zulieferer. Das bleibe ein Belastungsfaktor für die Margenentwicklung, sagten die Analysten der Privatbank MM Warburg. Bei den Jahreszielen liege der Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen wie Minibaggern aus momentaner Sicht aber im Plan. Für 2018 peilt Wacker Neuson Erlöse zwischen 1,65 und 1,70 Milliarden Euro an und eine Marge zwischen neun und zehn Prozent.

(Reuters)