Daimler-CFO Uebber als Aufsichtsratschef bei Thyssen auserkoren

Wird der scheidende Daimler-Finanzvorstand Bodo Uebber Aufsichtsratschef bei Thyssenkrupp?. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Montag, Uebber solle zunächst in das Kontrollgremium berufen werden, um dort den Vorsitz zu übernehmen. Über die Personalie hatte zuerst das "Handelsblatt" berichtet. Derzeit liefen Gespräche über den Zeitplan und weitere Details der geplanten Berufung, so die Zeitung. Wenig wahrscheinlich sei, dass Uebber noch zurückziehe.

Uebber wird 2019 als Finanzchef bei Daimler aufhören. Er hatte als Kandidat für den Posten des Vorstandschefs gegolten, den nun sein Vorstandskollege Ola Källenius übernehmen wird. Nach seinem Ausscheiden bei Daimler hätte Uebber Zeit, um den aufwendigen Umbauprozess bei Thyssenkrupp zu begleiten. Er hat Restrukturierungserfahrung, bei Daimler war er Teil des Führungsteams, das den Konzern nach der missglückten Fusion mit Chrysler wieder in Form brachte. Weder Daimler noch Thyssenkrupp wollten sich zu dem Bericht äußern.

(Reuters)