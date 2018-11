Gerry Weber muss "signifikante Zahl von Jobs abbauen"

Beim angeschlagenen deutschen Damenmode-Hersteller Gerry Weber stehen tiefe Einschnitte bevor. Geplant sei der "Abbau einer signifikanten Zahl" der bisher 6.500 Arbeitsplätze im In- und Ausland sowie die Schließung von Filialen und Verkaufsflächen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Halle in Westfalen mit. Von den Schuldscheingläubigern bekommt Gerry Weber eine knapp dreimonatige Schonfrist: Sie stunden ihre Forderungen bis Ende Jänner. 31 Millionen Euro wären vor einer Woche fällig gewesen. Auch die Banken hielten ihre Kreditlinien so lange offen. Damit werde die "angespannte Finanzierungssituation" stabilisiert, teilte Gerry Weber mit.

Um Geld in die Kasse zu bekommen, hatte das Unternehmen das Düsseldorfer Orderzentrum "Halle 29" kürzlich für 36 Millionen Euro an die Bremer Zech-Gruppe verkauft. Mit der Stundung der Verbindlichkeiten sei nun "genügend finanzieller Spielraum vorhanden, um die dringend notwendigen Schritte unseres Restrukturierungskonzeptes weiter voranzutreiben", erklärte Vorstandssprecher Johannes Ehling. "Gerry Weber hat eine gute Chance, wieder erfolgreich am Markt zu agieren", zeigten sich Ehling und Chef-Sanierer Florian Frank zuversichtlich. Dafür sei aber "eine lange Strecke weiterer, großer Anstrengungen" nötig.

Denn der Stellenabbau kostet auch Geld. Die notwendigen Rückstellungen hat Gerry Weber schon im Abschluss für 2017/18 (per Ende Oktober) verbucht. Deshalb werde dort ein "deutlicher Verlust" vor Zinsen und Steuern zu Buche stehen, mehr als die bisher maximal veranschlagten 10 Mio. Euro. Der Umsatz sei mit rund 790 Mio. Euro noch niedriger ausgefallen als die geplanten 830 bis 840 Mio. Euro. Verhandlungen mit den Betriebsräten und Gewerkschaften über den Stellenabbau sowie mit den Eigentümern der 1.230 Ladengeschäfte sollen sofort beginnen. Im Frühjahr hatte Gerry Weber bereits den Abbau von 600 Stellen beschlossen.

