Europäischen Umweltpreis für österreichisches Unternehmen

Die österreichische ecop Technologies GmbH erhält den europäischen Umweltpreis für Unternehmen 2018/19. Ausgezeichnet wird das Unternehmen mit Sitz in Wien und Neuhofen an der Krems für die Entwicklung und Herstellung einer Rotationswärmepumpe für verschiedene industrielle Anwendungen, teilte die EU-Kommission mit. Sieben Unternehmen wurden ausgezeichnet, die Preisverleihung fand in Wien statt.

(APA)