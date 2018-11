Uber: Mit einer Milliarde Verlust an die Börse?

Der Fahrdienstvermittler Uber ist US-Medienberichten zufolge im dritten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Verglichen mit dem vorherigen Vierteljahr sei der Verlust von 891 Millionen auf 1,07 Milliarden Dollar (0,95 Mrd. Euro) angewachsen, schrieben unter anderem das "Wall Street Journal" und die "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf den jüngsten Geschäftsbericht. Das war aber dennoch27 Prozent weniger als im Vorjahresquartal, als das Unternehmen den größten je eingefahrenen Verlust meldete. Danach verließ Mitgründer und Konzernchef Travis Kalanick Uber.

Der Umsatz stieg demnach auf 2,95 Milliarden Dollar, was einem Plus von 38 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Damit hat sich das Wachstum deutlich verlangsamt.

Uber will wie der Rivale Lyft im ersten Halbjahr 2019 an die Börse gehen. Da die Firma bislang privat ist, muss sie keine Geschäftsberichte veröffentlichen. Bestimmte Zahlen werden aber Investoren vorgelegt und dringen stets über US-Medien nach draußen. Das geplante Listing wird durch den hohen Verlust nicht einfach. Aber auch andere Start-ups sind schon mit tiefroten Zahlen an die Börse gegangen.

Uber versucht mit neuen Diensten wie Essens-Zustellung, E-Bikes und -Rollern das Geschäft anzukurbeln. Das Unternehmen, das mit 76 Milliarden Dollar bewertet wird, steht nämlich zusehends unter Druck, den Investoren zu beweisen, dass es wachsen und in die schwarzen Zahlen kommen kann. Nur so könne das IPO erfolgreich sein, heißt es.

"Wir hatten ein weiteres starkes Quartal für ein Unternehmen unserer Größe und unseres Geschäftsmodells", sagte Ubers Finanzvorstand Nelson Chai. Er hat den Job im September übernommen, nachdem der Posten drei Jahre lang unbesetzt war. Er bekräftigte, dass die Märkte in Indien und im Mittleren Osten großes Potenzial hätten. Der größere Konkurrenzdruck und die anhaltenden Verluste könnten Uber jedoch veranlassen, in diesen Ländern mit Konkurrenten zu fusionieren, zumal Uber and die indische Ola mit der SoftBank Group einen gemeinsamen Investor haben.

