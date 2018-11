Renault-Chef Ghosn in Japan verhaftet - Aktien im Tiefflug

Er gilt als einer der schillerndsten Manager der Automobilindustrie - Carlos Ghosn, der die Fäden in der Allianz der drei Autobauer Renault, Nissan und Mitsubishi in den Händen hält, droht in Japan ein jähes Ende seiner Karriere. Wie Nissan am Montag mitteilte, soll der Manager als Verwaltungsratschef abgesetzt werden. Monatelange Untersuchungen legten den Schluss nahe, dass Ghosn Firmengelder für private Zwecke verwendet und über Jahre falsche Angaben zu seinem Einkommen gemacht habe. Für den Abend japanischer Zeit setzte Nissan eine Pressekonferenz an. Die Tageszeitung "Yomiuri" berichtete, Ghosn sei von Ermittlern in Tokio festgenommen worden. An der Börse herrschte Verunsicherung: Die Aktien von Renault und Nissan rauschten in den Keller.

Der Zeitung "Asahi" zufolge wurde der Hauptsitz von Nissan durchsucht. Der Konzern kündigte an, mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Der in Brasilien geborene Franzose mit libanesischen Wurzeln hat den Bund aus den beiden japanischen Autobauern Nissan und Mitsubishi mit Renault zu einem ernstzunehmenden Rivalen aufgebaut, der es mit Branchengrößen wie Volkswagen und Toyota aufnehmen kann. Ghosn war im vergangenen Jahr als Vorstandschef von Nissan zurückgetreten, um sich stärker um Renault und Mitsubishi zu kümmern. Den Verwaltungsrat von Nissan führte er aber weiter. Ghosn wird seit seiner Zeit an der Renault-Spitze "Le Cost Killer" genannt und hat Nissan nach Jahren hoher Verluste und Schulden wieder auf Erfolgskurs gebracht. Experten befürchten, dass Ghosns Festnahme nun Auswirkungen auf die gesamte Allianz haben könnte. Sogar ein Zerfall des Dreier-Bundes wird von einigen für möglich gehalten.

Das sorgte zu Wochenbeginn für einen regelrechten Ausverkauf: Die Aktien von Renault fielen um bis zu 15 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 54,80 Euro. Damit steuerten sie auf den größten Tagesverlust der Firmengeschichte zu. Die auf der Plattform Tradegate gehandelten Titel von Nissan brachen zeitweise um 16 Prozent ein. Durch den Kursrutsch verlor Renault knapp drei Milliarden Euro an Börsenwert, bei Nissan waren es umgerechnet fast fünf Milliarden Euro.

Renault hält 43 Prozent an Nissan, der japanische Partner wiederum ist mit 15 Prozent an den Franzosen beteiligt. Nissan ist seinerseits mit 34 Prozent an Mitsubishi Motors beteiligt.

