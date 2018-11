Richard Grasl wird Digital-Chef beim Kurier

Der frühere kaufmännische Direktor des ORF, Richard Grasl, hat einen neuen Job: Seit heute, Montag, übernimmt er in der Chefredaktion des Kurier die redaktionelle Leitung der Digital-Medien. Das geht aus einem Brief hervor, den Grasl an die Aufsichtsratspräsidentin des Flughafen Wien, Bettina Glatz-Kremsner geschrieben hat. In dem Brief, der der "Presse" vorliegt, teilt Grasl Glatz-Kremsner mit, dass er sein Mandat als Mitglied des Flughafen-Aufsichtsrates zurücklegt. Er halte es für nicht vereinbar, schreibt Grasl, dass er seine neue Funktion "gleichzeitig mit der zur Vertraulichkeit verpflichteten Tätigkeit als Aufsichtsrat" ausübe.