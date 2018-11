New Yorker Stadtviertel Long Island City: „Amazon ändert alles“

Noch ist fast alles so, wie man es gewohnt ist, hier in Long Island City. Der Verkehr entlang der Jackson Avenue, der Hauptader des Viertels im New Yorker Stadtteil Queens, läuft zügig an diesem frühen Nachmittag. Das Treiben am Gehsteig ist überschaubar. Vor Marcello's Barber Shop, Ecke 50. Avenue, reinigt ein Mitarbeiter des Herrenfriseurs den Gehsteig, freundlich grüßt er die Passanten. Bis vor Kurzem war Long Island City den New Yorkern vor allem wegen der Großbank Citigroup ein Begriff. Der Wolkenkratzer mit dem Zeichen des Finanzgiganten an der Spitze überragt alles, seit 1989 hat Citigroup hier eine seiner Zentralen.



Schon bald wird Citigroup Geschichte sein. Die Bank verlegt die 1100 Mitarbeiter zurück nach Manhattan. Es kommt Amazon, mit 25.000 Angestellten. Und jedem in Long Island City ist klar: Hier wird nichts so bleiben, wie es einmal war. „Wir sind alle ziemlich angespannt und fragen uns, was nun passiert“, sagt der bei Marcello arbeitende Friseur, John steht auf seinem Namensschild. 25 Dollar kostet ein Herrenhaarschnitt, ein üblicher Preis. Doch was, wenn die Miete für den Salon steigt? „Wir müssen dann wohl unser Geschäftsmodell überdenken.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2018)