United Technologies spaltet sich in drei Unternehmen auf

Der im weltweit wichtigsten Aktienindex, dem Dow Jones, gelisteste US-Industriekonzern United Technologies will sich in drei Unternehmen aufspalten. Die Flugzeugsparte mit dem kürzlich übernommenen Rivalen Rockwell Collins und Pratt & Whitney Triebwerken, die Aufzugsparte Otis sowie die Klimaanlagensparte Carrier sollten jeweils eigenständig werden, teilte der US-Konzern am Montag mit.

United Technologies stand seit längerem von aktivistischen Investoren unter Druck, den Mischkonzern aufzuspalten. Die Teilung soll 2020 abgeschlossen werden.

Mit dem Kauf von Rockwell Collins, einem Produzenten von Bordelektronik und Innenausstattung steigt United Technologies zu einem der größten Zulieferer der Luftfahrtbranche auf. Zu den Kunden gehören, Boeing, Airbus und Bombardier.

United Internet ist an der Börse 102 Milliarden Dollar wert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verdiente der Konzern bei 64,1 Milliarden Dollar Umsatz fünf Milliarden Dollar.

(Reuters)