Linzer Keba kauft zwei deutsche Firmen

Die Linzer Elektronikfirma Keba kauft von der Körber AG mit Hauptsitz in Hamburg den deutschen Antriebstechnik-Spezialisten LTI Motion sowie die Heinz Fiege GmbH in Lahnau bzw. Röllbach. Sie ist damit nach eigenen Angaben zum Gesamtlösungsanbieter im Bereich Industrieautomation geworden. Das gab Keba-CEO Gerhard Luftensteiner in einer Pressekonferenz in Linz bekannt.

Demnach ist Keba Spezialist im Steuerungs- und Sicherheitsbereich sowie in der Bedienung im industriellen Umfeld, LTI Motion im Bereich der Servo-Antriebstechnik. Die zugehörige Fiege GmbH ist ein Spezialist für anwendungsbezogene Spindeltechnik. Die Kompetenzen der beiden Unternehmen sollen nun gebündelt werden. Damit könnte künftig alles für Roboter und Maschinen aus einer Hand angeboten werden, freut sich Luftensteiner. Er erwartet sich von der Übernahme neue Produkte und auch neue Maschinenbauer-Kunden. Der Keba-Umsatz von zuletzt 253,6 Mio. Euro soll durch die Übernahme um 100 Mio. zunehmen, die Zahl der Mitarbeiter wird von 1.200 auf 1.700 steigen.

Die beiden Firmen haben schon in der Vergangenheit eng kooperiert. Erste Gespräche über eine Übernahme gab es schon vor zehn Jahren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing wird für Ende Dezember erwartet.

(APA)