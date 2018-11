Polytec investiert zehn Mio. Euro in neues Werk in Südafrika

Der börsennotierte oberösterreichische Autozulieferer Polytec will um zehn Mio. Euro ein neues Werk in Südafrika bauen, um dort ab 2021 Unterbodenverkleidungen und andere Fahrzeugteile für einen deutschen Autobauer zu produzieren. Das teilte Polytec am Dienstag mit.

Man habe vor kurzem einen Großauftrag für acht Jahre bekommen, heißt es in der Aussendung. Dafür werde ein neues Werk in der "East London Industrial Development Zone - ELIDZ" an der Südostküste der Republik Südafrika errichtet.

Man verfolge damit die Strategie, "unsere Kernkunden mit Produktionsstätten in Wachstumsregionen zu unterstützen, um diese von dort aus mit unseren innovativen Bauteilen und maßgeschneiderten Bauteilsystemen zu beliefern", sagte Markus Huemer, der mit Beginn 2019 die Funktion des CEO der Polytec Holding AG von seinem Vater Friedrich übernehmen wird.

(APA)