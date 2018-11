Bram Schot soll regulärer Audi-Chef werden

Zooleben

"Bunji" soll sich mit "Wirri Wirri" paaren

Neues aus den Tiergärten: Das Koala-Weibchen "Bunji" ist in Schönbrunn eingezogen, es soll für Nachwuchs sorgen. Aus Lissabon ist sie per Flugzeug angereist - in der Passagierkabine.