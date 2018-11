Streik der Brauer abgewendet - Gehälter steigen um 3,2 Prozent

Warnstreiks wie zuletzt am Montag bei den Eisenbahnern wird es bei den 3500 Brauerei-Beschäftigten nicht geben. Solche konnten in letzter Minute abgewendet werden, wie die Gewerkschaften Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp nach der Einigung in der sechsten Verhandlungsrunde mitteilten.

Der Einigung waren Betriebsversammlungen und eine Betriebsräte-Konferenz mit rund 100 Teilnehmern vorausgegangen. Die Löhne bzw. Gehälter steigen rückwirkend mit 1. September um 3,2 Prozent. Wie in der Metallindustrie konnte ein Zuschlag von 100 Prozent für die elfte und zwölfte Arbeitsstunde bzw. nach der 51. Wochenarbeitsstunde erreicht werden. Ebenso wurde eine bezahlte Pause von zehn Minuten nach der elften Stunde vereinbart.

„Der sozialpartnerschaftliche Abschluss bringt nicht nur ordentliche Realloherhöhungen für die Beschäftigten, sondern korrigiert auch die negativen Auswirkungen des neuen Arbeitszeitgesetzes. Wesentliche Punkte dabei sind Verbesserungen bei den Überstundenzuschlägen und eine bezahlte Pause bei überlangen Arbeitszeiten“, betonen die beiden Chefverhandler Anton Hiden (PRO-GE) und Bernhard Hirnschrodt (GPA-djp).

Spätestens seit der vierten Verhandlungsrunde waren die Fronten bei den Brauern ähnlich verhärtet wie es heuer auch bei den Metallern bzw. Eisenbahnern der Fall war bzw. ist. Die Arbeitnehmer drohten mit Kampfmaßnahmen und warnten vor einer einhergehenden Bierknappheit, denn zu diesem Zeitpunkt hatten die Arbeitgeber lediglich eine Lohn-/Gehaltssteigerung von einem Prozent in Aussicht gestellt. Nun wird weitergebraut.

