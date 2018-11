Ikea-Gewinn bricht um ein Viertel ein

Wien. Das Zusammenschrauben günstiger Möbel hat Ingvar Kamprad reich gemacht. Nicht einmal ein Jahr nach seinem Tod musste das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr nun einen deutlichen Gewinnrückgang verbuchen. Das operative Ergebnis ging um 26 Prozent auf 2,25 Mrd. Euro zurück, während der Umsatz um zwei Prozent auf 37 Mrd. Euro zulegte. Das hat freilich auch einen Grund: Der weltgrößte Möbelkonzern hat einen tief greifenden Konzernumbau angekündigt.

7500 Jobs werden wegfallen

In Summe hat Ikea im Geschäftsjahr 2,8 Mrd. Euro in Filialen, den Vertrieb und Kundensysteme investiert. In den kommenden beiden Jahren sollen zudem „neue innerstädtische Einrichtungshausformate“ in 30 Großstädten entstehen, die das bestehende Angebot ergänzen. In St. Pölten gibt es beispielsweise schon einen „Ikea Kompakt“, bei dem man in erster Linie Kleinigkeiten einkaufen kann. Auch digital will Ikea wachsen, weshalb man 11.500 neue Arbeitsplätze schaffen will. Auf der anderen Seite werden auch Jobs abgebaut. 7500 von 160.000 Stellen sollen gestrichen werden. Die Neuausrichtung wird in den kommenden drei Jahren auf das Ergebnis durchschlagen. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2018)