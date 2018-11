General Electric: Der tiefe Fall von Amerikas Ikone

Wien/New York. Die Firma war einmal so wichtig für die US-Börsen wie heute Apple oder Microsoft. General Electric ist eine amerikanische Ikone, gegründet 1892 von Thomas Edison. Die ersten Glühbirnen wurden von GE verkauft. Nach mehr als hundert Jahren war ein Industriegigant entstanden, der seine Finger im Flugzeug-, Beleuchtungs-, Medizintechnik- und Finanzbusiness hatte. General Electric, der Inbegriff der Old Economy, erreichte sein Allzeithoch ausgerechnet während der Dotcom-Blase. Seitdem geht es bergab. Jetzt droht die Lage zu eskalieren. Und GE ist nicht allein. Nur das prominenteste Beispiel dafür, was Anleger „fallen angels“ nennen. Gefallene Engel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2018)