Matthias Strolz hat einen neuen Job

Nach seinem Abgang auf Raten als Neos-Chef - im Sommer gab er die Partei-, im Herbst dann die Klubführung an die frühere Wiener Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger weiter, die in die Bundespolitik wechselte - verkündete Matthias Strolz nun die Schritte auf seinem weiteren beruflichen Weg - unter dem Motto "#PilotDesLebens". Strolz machte seine Pläne am selben Tag wie Christian Kern, Ex-SPÖ-Chef, publik.

Er wird "Portfolio-Entrepreneur", wie er in einem Facebook-Posting schrieb. Er werde gut auf seine Kräfte und die seiner Familie schauen - gleichzeitig freue er sich, dass die Neos "kraftvoll" unter Meinl-Reisinger weiterarbeiten würden.

Von Wehsely über Dörfler bis Kern: Die Polit-Rücktritte seit 2017

"Mit dieser Woche bin ich nun wieder offiziell Unternehmer", erklärte der einstige Unternehmensberater und Kommunikationstrainer. Er wolle sich in seinem Portfolio auf drei Felder konzentrieren: einerseits "verstärkt international" Organisationsentwicklung und Leadership-Coaching für Firmen, Einzelpersonen und Non-Profit-Organisationen. Andererseits werde er künftig auch als freier Autor und in "Medienprojekten" arbeiten: "Es sind spannende Projekte in Anbahnung", meinte Strolz, diese würden 2019 spruchreif werden. Und "dann ohnehin in der Öffentlichkeit" stattfinden.

Auch ehrenamtliches Engagement will der Vorarlberger betreiben. Er nennt dazu Stichworte wie "Bildungschancen vor allem für die Jungen", "für ein gemeinsames Europa", "soziale und humanitäre Anliegen": "Von Schirmherrschaften und Beiratsfunktionen über Vereinstätigkeit bis hin zu Advisory für Social Startups. [sic]" 2019 sei schon verplant, er wolle unter anderem "1000 Partnerschaften Europa - Afrika" vorstellen.

Eine "Discodance-Karriere" sei "derzeit nicht im Fokus", erklärte Strolz, der zuletzt mit dem Künstler Kurt Razelli musikalisch zusammengearbeitet hatte und auch aufgetreten war.

Strolz in Zitaten: "Meine Droge ist die Energie"

(Red.)