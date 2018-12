Ex-Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber gestorben

Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa trauert um ihren langjährigen CEO und Aufsichtsratspräsidenten: Wolfgang Mayrhuber ist am 1. Dezember im Alter von 71 Jahren nach einer schweren Krankheit gestorben. Mayrhuber, der aus Waizenkirchen in Oberösterreich stammt, die Fachschule für Maschinenbau an der HTL Steyr besuchte und am Bloor Institute in Kanada studierte, hat nahezu sein gesamtes Berufsleben bei Lufthansa verbracht. 1970 hatte der Maschinenbauingenieur bei der Triebwerk-Instandhaltung in Hamburg angefangen, nachdem er sich zuvor erfolglos bei der Swiss, der Austrian Airlines und der Lufthansa als Pilot beworben hatte. Als Vorstandsvorsitzender vereinte der gebürtige Oberösterreicher später die damals noch getrennten Staatscarrier unter dem privaten Dach des Dax-Konzerns Deutsche Lufthansa AG und führte damit die Airline an die europäische Spitze.

Den entscheidenden Karriere-Kick erhielt Mayrhuber Anfang der 90er-Jahre von seinem Vorgänger Jürgen Weber. Als Chef des Sanierungsteams profilierte sich Mayrhuber bei der Erneuerung der damals maroden Staatslinie. 1994 wurde er Vorstand der neugegründeten Lufthansa Technik AG. 2003 rückte er an die Spitze des Gesamtunternehmens, das er bis Ende 2010 leitete. 2013 wurde er Aufsichtsratschef. Diesen Chefposten gab er im September 2017, ein halbes Jahr vor Ablauf seiner Amtszeit, aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung ab. Heuer im Februar legte er auch den Vorsitz im Aufsichtsrat des deutschen Chipherstellers Infineon zurück. Seinen Platz in diesem Kontrollgremium nahm Voestalpine-Chef Wolfgang Eder ein, der auserkoren ist, mittelfristig den Präsidentenposten bei Infineon zu übernehmen.

"Wolfgang Mayrhuber hat unserem Unternehmen mehr als 45 Jahre gedient und hat es geprägt. Wir Lufthanseaten danken ihm für seine großen Verdienste um die Lufthansa Group. Unsere Gedanken sind nun bei seiner Familie", drückte der Vorstandschef der Lufthansa Group, Carsten Spohr, am Montag im Namen der 134.000 Konzernmitarbeiter in einer Aussendung sein tiefes Mitgefühl aus. Mit den erfolgreichen Übernahmen von Swiss, Austrian Airlines (AUA) und Brussels Airlines habe Mayrhuber die Airline Group nachhaltig geprägt. Mayrhuber war verheiratet und hat drei Kinder. Er lebte in Hamburg.

