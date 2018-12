Baukonzern Porr stockt den Vorstand auf

Der börsennotierte Baukonzern Porr hat Thomas Stiegler als zusätzliches Vorstandsmitglied nominiert, wie das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mitteilte. Die Ernennung des studierten Betriebswirtes soll kommenden Donnerstag (6. Dezember) in der Aufsichtsratssitzung abgesegnet werden.

Das Führungsgremium der Porr AG besteht dann aus vier statt bisher drei Mitgliedern. Im aktuellen Dreiervorstand sind Karl-Heinz Strauss (CEO), Andreas Sauer (CFO) und Hans Wenkenbach (COO) tätig.

Nach seinem Studium war Stiegler den Angaben zufolge für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG tätig gewesen, ehe er 1993 seine internationale Karriere bei der Bilfinger Berger AG (heute Bilfinger SE) startete. Bis 2010 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen für das internationale Baugeschäft tätig.

Ab 2010 war Stiegler in der Leitung der Business Unit 3 - International bei der Porr Bau GmbH aktiv. Er war maßgeblich am Aufbau der Bauaktivitäten in Katar inklusive des milliardenschweren Baus der Metro sowie des Fußball-WM Stadions "Al Wakhra" beteiligt. Neben der arabischen Region verantwortet er die Aktivitäten der Gruppe in Osteuropa und den nordeuropäischen Ländern. Der Manager wird als Mitglied des Vorstands der Porr AG für die "Business-Unit 3 - International" verantwortlich sein.

