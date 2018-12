Taus-Gruppe übernimmt den Manz Schulbuch Verlag

Die bisherigen Eigentümer des Schulbuchverlags Manz, die Familien Stein und Fliri sowie Wolters Kluwer, haben rückwirkend per 1. Jänner 2018 ihre Anteile an die P&V Holding übertragen. Das gesamte Programm und alle Mitarbeiter werden übernommen. Damit konnte eine österreichische Lösung realisiert werden. Die Taus-Gruppe, zu der P&V gehört ist mit dem Verlag Ed. Hölzel bereits am österreichischen Schulbuchmarkt präsent. Durch den Erwerb von Manz Schulbuch können die Digitalkompetenz gesteigert und Energien gebündelt werden. "Wir freuen uns, mit diesem Zukauf die gemeinsame Marktstellung deutlich zu verbessern", wird der Vorstand der P&V Holding, Mag. Robert Plaschko, in einern Aussendung zitiert. Der 1844 gegründete Verlag Ed. Hölzel, sein Verlagsprogramm und seine Expertise bei Schulatlanten und Schulbüchern – besonders Geschichte und Geographie – würden zusammen mit dem Manz Schulbuch Verlag zu einer erheblichen Stärkung des österreichischen Schulbuchmarktes führen.

Der Manz Schulbuch Verlag ist auf berufsbildende Schulen spezialisiert. Der Katalog umfasst aktuell 295 Titel, jährlich erscheinen etwa 100 neue Titel und Neuauflagen. Zuletzt hat der Verlag sein gesamtes Programm grundlegend erneuert: Ein neues, dreistufiges Lernkonzept wurde eingeführt, der Bildanteil in den Schülerbüchern massiv erhöht und ein durchgängiges Digitalkonzept, die M-Books, entwickelt.

Die Marke "Manz Schulbuch" wird noch bis 2024 in Verwendung bleiben und danach in die P&V Holding überführt werden.

(red)