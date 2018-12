Übernahmeschlacht um heimische Industriekonzerne vor nächster Eskalation

Ende Oktober wurde bekannt, dass der bekannte Investor Michael Tojner vorhat, der Bank Austria-Mutter Unicredit ihre Rechte als Begünstigte bzw. Letztbegünstigte an der B&C-Stiftung abzukaufen. So will er die Kontrolle bei dem Kernaktionär der heimischen Industriekonzerne Amag, Lenzing und Semperit übernehmen. Viel wurde seither über die Hintergründe spekuliert, nun nimmt B&C-Stiftungsvorstand Wolfgang Hofer im "Presse"-Interview dazu Stellung und erklärt, warum die Großbank und Tojner aus seiner Sicht Rechtsbruch begehen und wie die Stiftung darauf reagieren will.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2018)