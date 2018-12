VW macht Welsch zum obersten Entwickler des Konzerns

Frank Welsch (54), der bisher bei der Hauptmarke VW für Forschung und Entwicklung zuständig ist, übernehme diese Aufgabe zusätzlich auch für den Konzern, teilten die Wolfsburger am Montag mit. Der bisherige Forschungsleiter des Mehr-Markenkonzerns, Ulrich Eichhorn, wechsele mit Wirkung zum 1. Jänner 2019 als Geschäftsführer zum Entwicklungsdienstleister IAV in Berlin, an dem Volkswagen maßgeblich beteiligt ist.

Den Grund für die Umbesetzung nannte Volkswagen nicht. Eichhorn gilt Vertrauter von Matthias Müller, den Diess vor acht Monaten als Konzernchef abgelöst hatte. Die Hauptmarke VW führt Diess seither in Personalunion weiter. Eichhorn (57) war bereits von 2000 bis 2003 für die Konzernforschung zuständig, wechselte dann zu Bentley, bevor er 2012 als Geschäftsführer zum Branchenverband VDA ging. Von dort holte ihn Müller 2016 nach Wolfsburg zurück. Welsch begann seine Berufslaufbahn 1994 in der Konzernforschung von Volkswagen, war zwischendurch Entwickungsleiter in Shanghai, bevor er 2012 Vorstand für Technische Entwicklung Karosserie und Design der VW-Tochter Skoda wurde. Seit 2015 ist er im VW-Markenvorstand.

(Reuters)