Marlboro-Mutter investiert Milliarden in Cannabis

Der Marlboro-Hersteller Altria steigt beim kanadischen Cannabis-Produzenten Cronos ein. Der Tabak-Riese will Aktien im Wert von rund 1,8 Milliarden Dollar (1,6 Mrd Euro) kaufen, wie die Unternehmen mitteilten. Mit der Milliarden-Investition ergebe sich ein Anteil von 45 Prozent mit der Option, für gut eine Milliarde Dollar weitere etwa zehn Prozent aufzustocken und so mit 55 Prozent die Mehrheit an den Kanadiern zu übernehmen. Daraufhin schoss die Aktie von Cronos vorbörslich um mehr als 20 Prozent nach oben.

„Altria ist der ideale Partner für die Cronos Group, der die nötigen Ressourcen und Expertise bereitstellt, um unser strategisches Wachstum zu beschleunigen“, sagte Cronos-Chef Mike Gorenstein. Als exklusiver Partner für das globale Cannabis-Geschäft stelle Cronos für Altria eine gute Wachstumsgelegenheit dar, erklärte Konzernchef Howard Willard. Zum Deal gehört auch, dass Altria vier Direktoren für den Cronos-Verwaltungsrat nominieren darf, der im Zuge der Transaktion von fünf auf sieben Sitze erweitert werden soll.

Deshalb ist der Cannabis-Markt so interessant

Altria ist damit der Vorreiter unter den Schwergewichten der Tabakindustrie, der sich in den boomenden Cannabis-Markt vorwagt. Kanada hatte im Oktober den Anbau und Verkauf von Marihuana legalisiert – die Geschäfte florieren. Auch in den USA lassen immer mehr Bundesstaaten die Droge zu medizinischen Zwecken oder gleich ganz als Genussmittel zu. Analysten schätzen, dass die Cannabis-Industrie in den USA in diesem Jahr 11 Milliarden Dollar Umsatz machen wird, der dann bis zum Jahr 2030 bis auf 75 Milliarden Dollar anschwellen könnte.

Cronos ist mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt mehr als 1,8 Milliarden Dollar der viertgrößte Cannabis-Konzern Kanadas. Während der legale Marihuana-Markt brummt, schrumpft das Hauptgeschäft von Tabakkonzernen wie Altria schon länger, weil immer weniger klassische Zigaretten geraucht werden. US-Medien zufolge soll Altria auch an der E-Zigaretten-Firma Juul interessiert sein. Das Start-up aus San Francisco wird von Investoren mit rund 16 Milliarden Dollar bewertet.

(red.)