Kooperation von Boeing und Embraer

Chicago. Boeing und Embraer haben sich auf die Konditionen ihrer geplanten Zusammenarbeit geeinigt. Demnach soll das Verkehrsflugzeug- und Servicegeschäft von Embraer in ein Gemeinschaftsunternehmen eingehen, an dem Boeing 80 Prozent der Anteile übernimmt und die Brasilianer 20 Prozent halten, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Der US-Konzern zahlt 4,2 Mrd. US-Dollar (3,7 Mrd. Euro) für die 80 Prozent. Dem Geschäft müssen die brasilianische Regierung, die Aktionäre sowie die Behörden zustimmen. (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2018)