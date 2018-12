"Könnten sofort 100 Mitarbeiter aufnehmen, wenn sie verfügbar wären“

Das Software-Unternehmen Dynatrace wurde 2005 in Linz gegründet. Mit intelligenter Software, die in Echtzeit Fehler in IT-Systemen

findet und damit eine rasche Behebung ermöglicht, konnte sich Dynatrace gegen die Konkurenz aus dem Silicon Valley behaupten. Mittlerweile vertrauen Firmen wie Apple, Delta Airlines, Deutsche Bahn, DHL, SAP, Porsche Informatik oder Swarovski auf den Weltmarktführer.

Nun wird mittels Künstlicher Intelligenz (KI) noch ein zweites Sicherheitsnetz gespannt, das vor Angriffen schützt. Dieses soll binnen 12 Monaten verfügbar sein. Dafür gründet Dynatrace einen eigenen Standort in Hagenberg. Der Startschuss erfolgt bereits Anfang Jänner 2019. Software-Entwickler, Data Scientists und IT-Security-Experten sollen dort die Entwicklung vorantreiben.

„Wir könnten sofort 100 Mitarbeiter aufnehmen, wenn diese verfügbar wären“, antwortet Standortleiter Stefan Gusenbauer auf die Frage, warum der Start zunächst nur mit einem kleinen Büro erfolgt. „Wir werden aber jeden Monat neue Mitarbeiter dazubekommen.“

System erkennt verdächtige Muster

Basis dieser Weiterentwicklung der Dynatrace-Software ist die Analyse typischer Verhaltensmuster – etwa der Benutzer von Reise-Buchungsplattformen oder von Webshops. Verändert sich ein Muster, ist das verdächtig und lässt vermuten, dass ein gezielter Angriff droht.

Gusenbauer nennt ein typisches Beispiel dafür: „Kommen mitten in der Nacht millionenfach Zugriffe auf den Online-Ticketshop der Deutschen Bahn aus einem anderen Kontinent, ist das in höchstem Maße verdächtig.“ Weil man davon ausgehen muss, dass diese Anfragen nicht von Bahnkunden kommen, sondern nur das Ziel haben, den Ticketshop durch Überlastung außer Betrieb zu setzen, muss auf einen derartigen Angriff sofort reagiert werden. Die naheliegendste und effizienteste

Abwehrmaßnahme wäre in diesem Fall die vorübergehende Sperre aller verdächtigen Zugriffe. Da weder die Rund-um-die-Uhr-Beobachtung der weltumspannenden Aktivitäten in einem Ticketshop noch

die Umsetzung geeigneter Abwehrmaßnahmen von IT-Experten in der notwendigen Geschwindigkeit möglich sind, setzt man bei Dynatrace auf Künstliche Intelligenz.

Dass der neue Standort in Hagenberg gegründet wird, hat freilich mehrere Gründe. Schon jetzt sind rund 25 Prozent der Dynatrace-Mitarbeiter am Standort Linz Hagenberg-Absolventen. „Der Campus Hagenberg entwickelt sich gerade zum Hotspot für IT-Security und Künstliche Intelligenz. Wir wollen Teil dieser spannenden Forschungs- und Entwicklungsprozesse sein und möglichst früh mit

den Absolventen in Kontakt kommen“, wird Dynatrace-Gründer und -CTO Bernd Greifeneder zitiert.

Das Unternehmen Dynatrace wurde 2005 in Linz gegründet und erzielt mittlerweile 475 Mio. Dollar Jahresumsatz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 1800 Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist in Boston. Linz ist der größte Engineering-Standort des Unternehmens. Mehr als 350 Mitarbeiter treiben dort die Produktentwicklung voran. Neben dem Hauptentwicklungs-Standort in Linz und dem im September 2017 eröffnetem Entwicklungs-Lab im Klagenfurter Lakeside Park folgt mit Beginn 2019 das dritte Engineering-Office in Hagenberg.

(red./herbas)