Sporthändler jubeln über das Weihnachtsgeschäft

Der Sportartikelhändler Hervis zeigte sich heute sehr zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. "Wir haben heuer den Rekordwinter vom letzten Jahr noch einmal erreichen können. Kälte und Schnee haben den Bereichen Skitouren, Skischuhe und Kleidung einen deutlichen Impuls gegeben," so Hervis-Chef Alfred Eichblatt.

Besonders gefragt seien Skitouren- und Schneeschuhwander-Ausrüstungen, Helme mit integriertem Visier, Rodeln und Heizprodukte für Socken und Handschuhe gewesen. Im Onlineshop seien insbesondere Pulsmesser und Smartwatches sowie Laufbänder bestellt worden. Der nach Eigenangaben größte heimische Sportartikelhändler steigerte in diesem Segment den Umsatz auf das Doppelte.

Und der Konsumrausch geht weiter. "Traditionell ist der 27.12. der umsatzstärkste Tag im Jahr", so Eichblatt am Mittwoch in einer Aussendung.

Wie Hervis vermeldete auch Sport 2000 ein starkes Geschäft rund um die besinnlichste Zeit im Jahr. "Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen die aktuell 223 Händler mit 357 Geschäften in ganz Österreich ein Umsatzplus von sechs Prozent", rechnete Sport 2000-Vorstand Holger Schwarting am Mittwoch in einer Aussendung vor.

(APA)