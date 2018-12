Microsoft stößt Apple von der Spitze

Wien. Jahrelang hatte Apple die Spitzenposition in der Rangliste der wertvollsten Unternehmen weltweit mit großem Vorsprung für sich gepachtet. 2018 hat der iPhone-Hersteller jedoch diverse Skandale und die Erschütterungen an den Börsen besonders stark zu spüren bekommen: 17 Prozent Wertminderung und der Verlust der Pole-Position sind die Folge. Mit einer Marktkapitalisierung von 715,3 Mrd. Dollar liegt Apple in der aktuellen Liste des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hinter Microsoft. Der Software-Riese konnte indes seinen Börsenwert innerhalb eines Jahres um 14 Prozent auf 754 Mrd. Dollar steigern.

Insgesamt beträgt der Börsenwert der 100 teuersten Konzerne zum Stichtag 21. Dezember 18,1 Billionen Dollar. Das sind neun Prozent weniger als Ende 2017.

Einmal mehr haben US-Technologiekonzerne ihre globale Vormachtstellung bewiesen: Acht der zehn wertvollsten Unternehmen kommen aus den USA, und von den 100 höchstbewerteten Firmen stammen 57 Prozent aus Nordamerika. Die Phalanx von Microsoft, Apple, der Google-Holding Alphabet, von Amazon, Berkshire Hathaway, Facebook, Johnson&Johnson sowie JP Morgan Chase wird nur von zwei Gesellschaften durchbrochen: Es sind die chinesischen Internetkonzerne Tencent und Alibaba, die mit 381 bzw. 339 Mrd. Dollar die Ränge sechs und zehn belegen.

Nur 13 Konzerne aus China

Die Furcht von US-Präsident Donald Trump, chinesische Konzerne könnten „seinen“ amerikanischen Technologieführern den Rang ablaufen, scheint also übertrieben. Zumal China heuer nur 13 der 100 teuersten Unternehmen stellt, eines weniger als im Vorjahr, während die US-Präsenz um zwei auf 55 Firmen gestiegen ist.

Die Studie von EY spiegelt auch die Unterschiede in der Wirtschaftsentwicklung sowie der Börsenperformance zwischen den USA und Europa wider: Nur 22 der 100 wertvollsten Unternehmen stammen aus Europa. Am besten konnte sich der Lebensmittelproduzent Nestlé mit einer Börsenkapitalisierung von 252 Mrd. Dollar auf Rang 15 platzieren. Europäische Unternehmen haben übers Jahr in Summe zehn Prozent an Wert verloren, nordamerikanische nur sieben.

Aus Österreich konnte sich kein Unternehmen im Ranking platzieren.

Für die Dominanz der US-Konzerne sieht Gerhard Schwartz, Partner bei EY Österreich, mehrere Gründe: „Zum einen profitieren die Aktienkurse vieler US-Unternehmen von der sehr positiven Konjunkturentwicklung auf dem Heimatmarkt und der – nicht zuletzt dank der Steuersenkungen – guten Gewinnentwicklung der US-Konzerne. Zum anderen stehen derzeit Technologieunternehmen bei Investoren besonders hoch im Kurs. In diesem Bereich sind die USA eindeutig besser aufgestellt als Europa.“

Der Beweis für Letzteres: Von den nur drei deutschen Unternehmen (SAP, Siemens, Allianz), die es in die Top 100 schafften, sind zwei Technologie-Unternehmen. Im Vorjahr hatte die europäische Wirtschaftsgroßmacht Deutschland noch sechs Firmen im Ranking platzieren können.

Europa leidet freilich auch unter den Problemen der Automobilbranche, die die Wirtschaft des Kontinents stark prägt. Der Gesamtwert der 15 höchstbewerteten Autohersteller bzw. -zulieferer der Welt ist binnen dieses Jahres um mehr als ein Fünftel gesunken. Just Tesla konnte den Börsenwert nennenswert steigern.

Am stärksten an Boden verloren hat jedoch insgesamt der Finanzsektor, der vier Unternehmen weniger unter die Top 100 brachte als vor einem Jahr. (eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2018)