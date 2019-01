Genuas stolze Bank unter Kuratel

Wien. Schweren Herzens trennte sich die Banca Carige im Herbst 2017 von ihrem Standort in Mailand. Schon damals ging es dem traditionsreichen ligurischen Institut so schlecht, dass es alles zu Geld machen musste, was nicht unmittelbar dem Geschäft diente. Das Gebäude im Schatten des Mailänder Domes brachte immerhin 107 Mio. Euro in die leere Kassa. Nun ist das gesamte Geldhaus an der Börse weniger wert als diese einzelne Immobilie: 78 Mio. Euro. Oder pro Aktie: 0,13 Cent, also fast nichts. Am Mittwoch wurde der Handel ausgesetzt, kurz nach der Ankündigung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die zehntgrößte Bank Italiens unter ihr Kuratel stellt. Die Zwangsverwalter suchen fieberhaft nach einem Ausweg, um den Ruin abzuwenden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)