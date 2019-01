Milliarden-Deal in der Pharmawelt

New York/Frankfurt. In der Pharmaindustrie zeichnet sich ein Milliarden-Deal ab: Der US-Konzern Bristol-Myers Squibb will den Biotechkonzern Celgene für rund 74 Mrd. Dollar (65 Mrd. Euro) übernehmen. Der Aufsichtsrat von Celgene hat dem Geschäft bereits zugestimmt, wie Bristol-Myers am Donnerstag mitteilte.

Die Aktionäre von Celgene sollen je eine Aktie von Bristol-Myers sowie 50 Dollar in bar je gehaltener Aktie erhalten. Das würde Celgene mit 102,43 Dollar je Aktie bewerten, was einem 54-prozentigen Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs vom 2. Jänner entspricht.

Durch den Zusammenschluss entstünde ein führendes Pharma-Unternehmen in den Bereichen Krebs, Immunologie, Entzündungs- sowie Herzkreislauferkrankungen. Das neue fusionierte Unternehmen hätte neun Produkte in der Angebotspalette, die jeweils mehr als eine Mrd. Dollar Umsatz bringen.

Im Fokus von Übernahmen

Bristol-Myers Squibb (BMS) ist selbst 1989 aus der Fusion der Pharmaunternehmen Bristol-Myers Company und Squibb Corporation entstanden. Celgene wurde 1980 als Geschäftseinheit von Celanese gegründet. 1986 wurde diese im Zuge der Übernahme von Celanese durch Hoechst abgespalten und ein Jahr später an die Börse gebracht. Die beiden Unternehmen machen zusammen rund 35 Mrd. Dollar Umsatz und beschäftigen rund 33.000 Mitarbeiter.

Bistol-Myers wurde am Markt sowohl als Käufer wie auch als Übernahmeobjekt taxiert. Investoren hielten vor allem einen Zukauf abseits vom Krebs-Sektor für sinnvoll. Der Konzern verfügt über ein solides Portfolio von Blockbuster-Medikamenten, wozu auch das Herz-Präparat Eliquis und die Krebs-Medizin Opdivo zählt.

Celgene sei indes eine der „größten Enttäuschungen aller großen Pharma-Titel“, sagt Jefferies-Handelsspezialist Jared Holz. Er sah Celgene als Übernahme-Kandidat.

Der Deal stieß Anlegern von Bristol-Myers Squibb dennoch sauer auf. Die Aktien verloren vorbörslich rund 14 Prozent. Celgene-Titel schossen dagegen um ein Drittel in die Höhe. (eid/ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)