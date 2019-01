Die größten Probleme macht Apple sich selbst

Wien. Wer diesen Text NICHT auf einem nagelneuen iPhone liest, ist schon Teil des Problems. Also zumindest Teil des Apple-Problems, das nicht nur den kultisch verehrten Elektronikkonzern sondern auch etliche Finanzexperten rund um den Globus umtreibt: Denn die Zeit der Warteschlangen vor den Apple-Stores scheint vorerst vorbei. Die neuen iPhones verkaufen sich nicht ansatzweise so gut wie erhofft. In der Nacht auf Donnerstag musste Apple die Gewinnerwartung – zum ersten Mal seit Erfindung des iPhones – um neun Milliarden US-Dollar (acht Mrd. Euro) kürzen. Schuld sei Chinas Schwäche, sagt Apple-Chef Tim Cook. Und die Analysten und Kommentatoren tun so, als stünde die Weltwirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)