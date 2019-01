Salzburger Hygiene-Unternehmen übernimmt deutsche Glessdox

Die Salzburger Sanitärfirma Hagleitner mit Sitz in Zell am See hat mit 1. Jänner 2019 die deutsche Glessdox GmbH & Co. KG und deren Kundenstock übernommen. Als Marke wird Glessdox aufgelöst, mit Jahresende 2018 wurde auch der Betrieb am Firmenstandort in Untermünkheim (Baden-Württemberg) eingestellt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Wie Hagleitner am Freitag in einer Aussendung mitteilte, werden die zehn Vertriebsmitarbeiter von Glessdox weiter beschäftigt. Die zehn Innendienstmitarbeiter haben vom früheren Eigentümer, der deutschen Würth-Gruppe, andere Stellen angeboten bekommen. Ein beträchtlicher Anteil der Produkte, die Glessdox vertrieben hat, wurde bereits in der Vergangenheit von Hagleitner hergestellt.

Firmeninhaber und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner begründete die Integration unter anderem mit der kontinuierlich steigenden Nachfrage am deutschen Markt. Hagleitner zählt zu Europas führenden Anbietern für professionelle Hygiene, betreibt 27 Standorte in zwölf Ländern und beschäftigt mehr als 950 Mitarbeiter, rund 450 davon in Zell am See. Im Ende März 2018 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 120,5 Millionen Euro, ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

(APA)