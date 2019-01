Wird ein Österreicher als UBS-Chef?

Zürich. Die Schweizer Großbank UBS ist informierten Kreisen zufolge im Zuge ihrer Nachfolgeplanung für Konzernchef Sergio Ermotti an Christian Meissner herangetreten. Meissner - er ist Österreicher - war zuletzt Chef des Investmentbankings und des Unternehmenskunden-Geschäfts bei der Bank of America. Bei den Gesprächen habe es sich um einen möglichen Eintritt Meissners bei der UBS in einer leitenden Position gedreht, um später Ermotti beerben zu können, sagten am Freitagnachmittag mit dem Vorgang vertraute Personen gegenüber der Finanzagentur Bloomberg.

(APA)