B&C-Gruppe bestellt Industrieexperten zum neuen CEO

Die B&C Privatstiftung, die an den Industriekonzernen Amag, Lenzing und Semperit die Mehrheit hält, verstärkt ihr Management um ein weiteres Mitglied. Peter Edelmann (59) wurde mit Jahresbeginn 2019 zum CEO der B&C Holding Österreich GmbH, der obersten Holdinggesellschaft der B&C-Gruppe, und damit zum Leiter der B&C-Holdinggesellschaften bestellt. In dieser neu geschaffenen Funktion wird er vor allem die strategische Ausrichtung der B&C, die Grundsätze des Beteiligungsmanagements der Kernbeteiligungen sowie den Portfolioausbau im Industrie- und Technologiebereich verantworten. Die Managementteams der anderen B&C-Holdinggesellschaften bleiben unverändert bestehen.

Edelmann hat Erfahrung als CEO, Vorstands- sowie Aufsichtsratsmitglied zahlreicher Industrieunternehmen. Der studierte Diplom-Betriebswirt leitete zuletzt das Bremer Industrieunternehmen Kaefer Isoliertechnik, ein global führendes Unternehmen im Bereich der Industrie-Isolierung mit mehr als 28.000 Mitarbeitern. Von 1989 bis 2011 war Edelmann in verschiedenen leitenden Funktionen beim deutschen Maschinenbauer Voith tätig. Dort war er acht Jahre lang Mitglied des Vorstands der Voith AG sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der Voith-Antriebstechnik. Zusätzlich ist Edelmann in mehreren Unternehmen als Beirat oder Aufsichtsrat tätig – so auch in der B&C Industrieholding GmbH und der B&C-Kernbeteiligung Lenzing AG.