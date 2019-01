Gewerkschaft droht Telekom Austria mit Arbeitskampf

Die KV-Verhandlungen für die rund 12.000 Beschäftigten der A1 Telekom Austria AG zwischen der Kommunikationsgewerkschaft GPF und dem Unternehmen wurde nach der ergebnislosen dritten Runde ausgesetzt, so lange kein Angebot mit einem '3er' vorliegt". Die GPF-Gremien hätten bereits einstimmig über alle Fraktionen hinweg österreichweite Maßnahmen, bis zum Streik, beschlossen, sagt Verhandlungsführer und Zentralausschuss-Vorsitzender der A1 Telekom Austria AG, Werner Luksch: "Mit Betriebsversammlungen starten wir so schnell wie möglich.“ Weitere Details würden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

„Bis jetzt waren wir sehr leise und jetzt wird es sehr schnell laut werden“, sagt Verhandlungsführer Luksch. Die Verantwortlichen von A1 Telekom Austria AG hätten ihr „von Anfang an lächerliches Angebot, zwei Prozent für Angestellte und ein Prozent für BeamtInnen, auf lediglich 2,5 Prozent , mit einem Deckel von 110 Euro für Angestellte und 1,75 Prozent für Beamte, erhöht. Die Beschäftigten verdienten es aber nicht, mit "Almosen" abgespeist zu werden.

(APA/red)