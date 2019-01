Wie ein Wiener 90 Millionen User auf seine Sprachen-App gebracht hat

Wien. Wie lernt man am besten eine neue Sprache? Spanisch, Englisch oder Chinesisch. Auf der Uni? In der Schule? Beim Privattrainer? Nein. In der U-Bahn. Im Wartezimmer. Und überall sonst, wo das Smartphone griffbereit ist. Davon ist Bernhard Niesner überzeugt. „22 Stunden mit uns sind so gut wie ein Unisemester.“ Wenn Niesner von „uns“ spricht, meint er Busuu. Der gebürtige Wiener hat das Start-up vor knapp elf Jahren gegründet. Heute nennt sich Busuu das „weltweit größte soziale Netzwerk zum Sprachenlernen“. Zu den 90 Millionen Nutzern kommen pro Tag 30.000 dazu, die eine neue Sprache lernen wollen. In London arbeiten um die 100 Menschen für Busuu. Es war ein langer Weg. Mehrmals sei man fast gescheitert, so Niesner zur „Presse“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2019)