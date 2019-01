Motorradhersteller KTM erzielt Rekordabsatz

Rund 261.500 Motorräder hat das oberösterreichische Unternehmen KTM im Vorjahr verkauft. Es ist dies der achte Rekordsabsatz in Folge und gegenüber dem Jahr zuvor eine Steigerung um rund zehn Prozent. Wie KTM am Mittwoch mitteilte, gab es in den wichtigsten Märken Europa (rund 110.000 Motorräder), Nordamerika (55.000 Motorräder) und Indien (49.600 Motorräder) deutliche Steigerungen.

Die vorläufigen Kennzahlen der KTM Industries Gruppe für das Gesdhäftsjahr 2018 werden am 28. Jänner nach Börsenschluss veröffentlicht.