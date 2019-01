Nervenkitzel mit Sears

New York. Jetzt schlägt die Stunde der Zocker: Die Aktien des schwer angeschlagenen Kaufhauskonzerns Sears haben am Dienstag an der Wall Street eine rasante Entwicklung durchlebt.

Zuerst sind die Papiere um 50 Prozent auf 0,15 Dollar abgestürzt – der größte Kurssturz in der Firmengeschichte. Der Grund war die schwindende Hoffnung auf eine Rettung in letzter Minute. Nachdem Gespräche über ein milliardenschweres Übernahmeangebot des größten Aktionärs und Gläubigers Eddie Lampert keine Einigung brachten, stand erneut die Liquidation im Raum.

Kurz danach hat Lampert ein überarbeitetes Angebot angekündigt. Zudem wurde ihm die Chance eingeräumt, noch am Mittwoch (Ortszeit) 120 Mio. Dollar zu hinterlegen. Damit könne er an einer Versteigerung des Kaufhauses gegen andere Bieter teilnehmen, sagte der zuständige Sachwalter Ray Schrock, am Dienstag.

Daraufhin erholte sich der Kurs, die Aktie legte um 20 Prozent auf 0,39 Dollar zu. 2007 kostete eine Sears-Aktie 119 Dollar.

Lampert will um 4,4 Mrd. Dollar das US-Traditionskaufhaus ganz übernehmen und vor der Pleite bewahren. Sein Plan sieht vor, rund 425 Läden zu bewahren und die Jobs von 50.000 der 68.000 Mitarbeiter zu retten. Dazu braucht er aber 1,3 Mrd. Dollar an Finanzierungen von drei Banken. (eid/ag)

