Wie Coca-Cola Chinesen dick macht

Wien. China und Coca-Cola, das ist schon fast so etwas wie eine kleine Romanze. Als erstes internationales Unternehmen durfte der amerikanische Getränkehersteller 1978 – nach 30 Jahren Isolation unter Mao – wieder zurück ins Reich der Mitte. Ein Glücksfall für Coca-Cola. Denn während die Nachfrage nach dem Zuckerwasser im Westen sinkt, steigt der Appetit auf dem Milliardenmarkt ungebremst. Und wie ein Team an Wissenschaftlern rund um Susan Greenhalgh von der Cambridge University zeigt, hat der Getränkeriese einiges dazu beigetragen, dass es auch so bleibt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)